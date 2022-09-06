"По сравнению с аналогичным периодом 2021 года, поток отдыхающих на Ставрополье увеличился на 29,5%", — говорится в сообщении.

В том числе на курортах Кавказских Минеральных Вод побывали 730,4 тыс. человек.

По данным Минтуризма региона, туристов на Ставрополье принимают 598 мест размещения, где единовременно могут проживать более 50 тыс. отдыхающих. Среди них 124 санаторно-курортных комплекса на 33,8 тыс. мест и 474 гостиницы с 17,1 тыс. мест.

По итогам 2021 года турпоток в край приблизился к показателям доковидного 2019 года, составив 1 млн 340 тыс. человек. В 2019 году на Ставрополье отдохнули 1 млн 611 тыс. человек, а в 2020 году — 570 тыс. человек. По итогам этого года регион планирует превысить допандемийные показатели.