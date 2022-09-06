"Тяжелые и очень резкие условия существования требуют от нас непростых, но однозначно резких ответных действий. Должны ли они быть зеркальными? Совершенно не обязательно", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью РБК.

Он подчеркнул, что "российская сторона постоянно говорит, что ответные действия должны наилучшим образом соответствовать нашим интересам, мы не должны стрелять себе в ногу".

"Но по визам мы отвечаем достаточно зеркально, и по бизнесу мы тоже отвечаем. Ведь западный бизнес, покидая нашу страну, делая это вероломно и не соблюдая наше законодательство, и они несут огромные убытки", — констатировал Песков.

Вместе с тем он вновь повторил: "Главное — чтобы прежде всего мы исходили из своих собственных интересов, что мы и делаем".