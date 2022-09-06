"Мы приехали (на форум — ИФ) с предложением по созданию в Дагестане нового курорта, который будет предусматривать наличие в нем таких важных направлений, как строительство и запуск Всероссийского детского центра, создание гостиниц, экспо-площадок, бальнеологического и оздоровительного курорта", — сказал Меликов.

Он пояснил, что в ближайшие годы начнется создание важного для всей страны туркластера на побережье в Каякентском районе.

"Это не аналог Сочи, так как география немного другая, и потенциал другой. Это — "чистая" площадка, которая на 5 тыс. га имеет морское побережье с песком, пресные озера, удобное расположение рядом с федеральной трассой, в 40 км от аэропорта", — подчеркнул Меликов.

Он отметил, что при создании курорта будет учитываться мировой туристический опыт.

"Мы в этом отношении рассчитываем не на одного инвестора, а сегодня рассматриваем ряд возможных представителей крупного бизнеса, которые могут зайти. И с некоторыми вопросы участия в реализации проекта уже согласованы, но нужно политическое решение, которое, мы надеемся, будет принято", — пояснил Меликов.

Он добавил, что практически все меры поддержки, которые в РФ присутствуют, можно будет применить для создания курорта.

"Самым проблемным вопросом является вопрос земельно-имущественных отношений и передача земельных участков под реализацию инвестпроекта. Могут быть внесены поправки в существующую нормативную базу и законодательство для того, чтоб проблем не было. И, я думаю, что такую возможность мы будем использовать", — сообщил глава региона.

Как сообщалось, власти Дагестана планируют приступить к созданию нового города-курорта на Каспии в следующем году. Ранее Ростуризм сообщал о совместной с властями Дагестана проработке создания в регионе нового морского курорта. Сообщалось также, что там можно возвести комплекс на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров, что потребует до 300 млрд руб. Это позволит создать аналог Сочи с горным и морским кластерами.