"Мы много говорим об экспедиционном круизном туризме, а это подразумевает наличие флота. Но флота нет. Надо разделить этот вопрос на две части – как нам выжить в ближайшие 3-5 лет. И как нам жить после пяти лет. Сейчас вариант только один – провести инвентаризацию флота двойного назначения или так называемого научного, который есть у Академии наук, в Гидромете. И добиться состояния, чтобы его можно было использовать для туристов 3-4 месяца в году, самые туристические, а дальше для науки", — сказал он, выступая на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов" в рамках ВЭФ-2022.

По словам инвестора, для этого необходимо, чтобы на поддержание таких кораблей в рабочем состоянии выделялись бюджеты. Иначе, отметил он, их невозможно зафрахтовать для туристов.

"А что касается стратегической задачи, как быть с флотом круизным и экспедиционным через пять лет, безусловно, его надо строить. И мое предложение – предоставить здесь определенную роль Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Создать соответствующий проектный офис и отфинансировать, чтобы он мог спроектировать и начать строить какое-то количество этих кораблей. Почему КРДВ? Потому что это и Дальний Восток и Арктика, самые наши жемчужины, где мы очень конкурентоспособны в экспедиционном круизном туризме", — подытожил Бачин.

Один из проектов Бачина – создание туристического кластера "Архипелаг Онекотан" на Северо-Курильских островах, в его рамках планируется развивать в регионе круизный туризм.

Экспедиционные круизы проводятся обычно в удаленные уголки планеты, в том числе к Южному и Северному полюсам на специализированных судах, предназначенных для плавания в сложных условиях.