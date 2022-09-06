"У нас в рамках новой модели экономического роста, которую мы сейчас в правительстве прорабатываем, основой экономического роста будет внутренний рынок. И отрасль туризма здесь номер один, ну или, по крайней мере, в тройке, в пятерке тех, которые будут расти наиболее высокими темпами и действительно обеспечат этот переход", — сказал он на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022).

Как отметил Решетников, Минэкономразвития совместно с Ростуризмом подготовил модель развития отрасли до 2030 года. В соответствии с этой моделью доковидные показатели будут превышены к 2025 году, а к 2030 году турпоток по России должен вырасти вдвое.

"Если мы посмотрим с точки зрения того, с помощью какого транспорта будут путешествовать туристы по стране, то рост перевозок по железной дороге составит 27%, авиарейсами – плюс 56%, автомобилями и автобусами – в 2,4 раза или плюс 140%. Это будет основной поток, а это значит, что изменится география туризма", — пояснил он.

По словам главы министерства, рост в туризме будет обеспечен и за счет новых дестинаций, за счет развития номерного фонда, строительства модульных некапитальных объектов, которые займут ощутимую долю.

"В конечном итоге среднегодовые темпы роста в отрасли до 30 года составят почти 8%. То есть отрасль будут расти быстрее экономики, инвестиции вырастут на 35%, будут созданы дополнительно миллион рабочих мест, рост с 2 до 3 млн", — отметил Решетников.

По его словам, туристическая отрасль испытывает острую нехватку предложения.

"У нас относительно 2019 года 32 млн человек не поехали отдыхать за рубеж – это те, кто остался внутри страны, это тот спрос, который нужно удовлетворить. Поэтому даже программу кешбэка, которая действительно очень эффективная, мы предлагаем рассматривать как способ поддержания загрузки отелей в несезон. И подумать, может быть сосредоточить ее на поддержке создаваемых отелей или недавно созданных отелей, чтобы улучшить экономику новых проектов", — рассказал министр.

Решетников также добавил, что в программе туристического кешбэка особо нуждаются новые объекты размещения, поскольку они создаются с привлечением кредитного рычага, и им надо платить проценты.