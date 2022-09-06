"Российские туроперпторы уже переориентировались на внутренний туризм. Большая часть предоплаченных поездок конвертировалась во внутренние туры", — сказал вице-премьер.

По его словам, возможные визовые ограничения не нанесут серьезного ущерба туротрасли РФ.

"В настоящее время мы видим беспрецедентный спрос на внутренний туризм", — подчеркнул вице-премьер. По его словам, турпоток в РФ на сегодняшний день восстановлен на 95 процентов по отношению к уровню 2019 года.

"Мы понимаем, что для россиян безопаснее отдыхать в РФ в виду недружественных действий ряда стран", — сказал Чернышенко.

Он отметил "стремительные действия правительства РФ по поддержке туротрасли".

"На поддержку спроса, поддержку индустрии было оперативно выделено около 20 млрд руб. А всего в этом году по направлению "туризм" предусмотрено более 75 млрд руб. федеральных инвестиций", — уточнил в вице-премьер.

По его данным, в первом полугодии по стране отправилось путешествовать более 30 млн человек, "а всего (по году — ИФ) мы ожидаем более 60 млн человек".

"Спрос восстановился, сейчас важно — и такую задачу поставил президент России — ускорить создание туристической инфраструктуры", — продолжил Чернышенко.

"Для этого созданы все инструменты поддержки, отобрано около 130 объектов, которые в первую очередь будут подержаны, что обеспечит более 20 тыс. гостиничных номеров", — сказал он.