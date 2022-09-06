Он напомнил, что в России два года действует постановление правительства №141, в рамках которого субсидируется процентная ставка по кредитам на строительство крупных отелей, и "у туристической отрасли появился относительно дешевый капитал".

"Сейчас постановление работает и требует тонкой настройки. Но что мы слышим в реальности? Что его хотят, что называется, наоборот, загрубить. У банков есть диапазон процентных ставок от 3 до 5%. Сейчас мы слышим, что Минфин разрабатывает замечания к этому постановлению, что 5% — и точка. Выясняется, что нет бюджета на следующий год или год после следующего, и Ростуризму, чтобы выполнять свои условия, надо куда-то ходить и что-то выпрашивать или выбивать", — рассказал Бачин.

По его словам, главным принципом взаимодействия государства с инвесторами, должен быть принцип стабильности.

"Нельзя отправляться в путь и через два года менять условия работы. И в этом смысле нам кажется, что судьба 141 постановления – очень важный сигнал отрасли. Если это постановление будет живым, наполненным деньгами, и не будет ухудшать условия для текущих и будущих проектов, то это отличный сигнал. Если оно постепенно начнет деградировать, то как относиться ко всем другим преференциональным режимам? Они все могут деградировать", — отметил инвестор.

Он напомнил, что за рубежом аналогичные проекты реализуются под 1-2% годовых десятилетиями. И в России в сельском хозяйстве льготные кредиты выдаются под 1,75% годовых, и никто не обсуждает, что это можно изменить.

"А в туристической отрасли мы только-только сделали первые один-два шага и уже обсуждаем: дайте посмотрим, туротрасль уже такая жирная, на ногах стоит, давайте 5%, а потом может быть 7% или еще что-то придумаем. Это неправильно. По тем проектам, что мы уже получили деньги от ВЭБА под 3,51% годовых, мы только на строительной фазе находимся, еще даже не построили. И мы даже достроить не сможем, если нас сейчас начать подбрасывать наверх", — подытожил Бачин.

Глава Ростуризма Зарина Догузов поддержала инвестора.

"Хочу Сергея Викторовича поддержать по процентной ставке. Со стороны Ростуризма подтверждаю, что сегодня это самый востребованный инструмент поддержки инвестиций в туризм. Ни один крупный капиталоемкий проект без льготного кредитования реализовываться в те сроки, которые нам нужно, не будет. Действительно сегодня речь идет о том, чтобы зафиксировать 5%. Мы настаиваем, что нужно оставить те условия, которые были изначально – диапазон 3-5%. Полностью поддерживаю, что государство, когда что-то обещает, должно свои обещания выполнять. Мы бизнесу обещали 3-5%. Предлагаю на этом настаивать", — заявила она.

Ростуризм в 2021 году запустил программу льготного кредитования крупных гостиничных проектов в сфере туризма. Кредиты можно получить на строительство или реконструкцию отелей категории не менее 3* с числом номеров не менее 120, а также санаториев. По условиям программы, инвесторы обращаются для получения льготных кредитов на создание объектов туристской инфраструктуры в уполномоченные банки, которые после проверки условий реализации проектов направляют заявки в Ростуризм. В 2021 году были отобраны первые 38 проектов для реконструкции и создания гостиниц на 14 тыс. номеров, часть из них будет введена в строй в этом году.