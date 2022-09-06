"Мне кажется, нам нужно будет подумать о новых мерах поддержки, о следующих этапах. С нашей точки зрения, такой эффективной мерой может стать поддержка в строительстве крупных парков развлечений в стране. У нас есть два примера, хороших примера, которые показывают неплохую экономику – это "Остров мечты" в Москве, который запустился в сложное ковидное время. И "Сочи-Парк", который был создан в рамках подготовки к Олимпийским играм. И тот, и другой проект обладают очень большим мультипликативным эффектом", — сказал он на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022).

Как отметил Решетников, сейчас обсуждается два проекта парка развлечений – один в Ялте, а другой на Дальнем Востоке.

"Но мне кажется, что мы не должны запираться в таких проектах только курортными городами, только Крымом, Краснодарским краем, Дальним Востоком. Такие проекты нужно создавать и на Урале, и в Сибири, и в Поволжье", — добавил он.

По словам главы Минэкономразвития, за счет появления крупных парков развлечений в разных регионах страны вырастет число автотуристов, гостиницы будут загружены, а туристический сезон удлинится.

"Когда мы считали эффективность этого проекта, то исходили из того, что примерно 50% будут туристы, а 50% — местные жители. Из 50% туристов только 30% — это новые туристы. Мы заложили такие консервативные оценки, и тем не менее, совокупная эффективность проектов получилась на уровне самых эффективных мероприятий по программе туризма", — пояснил Решетников.

Он добавил, что совместно с Ростуризмом министерство подготовит предложения по строительству парков развлечений на следующем этапе подготовки мер поддержки отрасли.

Министр заметил, что среди уже действующих мер поддержки туристической отрасли одной из наиболее эффективных стали гранты на строительство некапитальных модульных отелей. Эффективность таких проектов за счет более быстрой окупаемости даже выше, чем в крупных гостиницах.