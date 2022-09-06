"Мы видим по туристическому потоку, по доходам отелей мы в этом году восстановимся на уровень показателей 2019 года на Дальнем Востоке и даже несколько превысим эти показатели. Динамика очень хорошая, и даже выше, чем в некоторых регионах страны. Туризм для региона – один из драйверов развития экономики, и это мы тоже видим на тех мультипликаторах, которые сегодня есть в налогах и рабочих местах на Дальнем Востоке", — сказала она, выступая на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022).

По словам Догузовой, на Дальнем Востоке мультипликаторы, которые дает туризм по налогам и рабочим местам, в 1,5-2 раза выше, чем в большинстве регионов страны.

"По рабочим местам, если по стране одно рабочее место в туризме создает в среднем не менее 1,5 рабочих мест, то на Дальнем Востоке этот мультипликатор равен трем. Это говорит о том, что туризм – очень важная часть экономики Дальнего Востока, но потенциал, по нашим оценкам, в 2-3 раза выше. И мы рассчитываем, что в новой экономической модели развития нашей страны туризм как один из драйверов, новых акцентов этой новой экономической модели, обязательно займет свое место", — подчеркнула она.

Она добавила, что национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" в этом году вышел на проектную мощность, и регионы Дальнего Востока принимают активное участие во всех его мероприятиях.

"Это касается и грантовой поддержки: у нас за два года более 700 млн грантовой поддержки ушло в регионы Дальнего Востока. По субсидированию процентной ставки на строительство гостиниц от 120 номеров – у нас в прошлом году более тысячи номеров на Дальнем Востоке начало субсидироваться. Новая мера поддержки, связанная со строительством быстровозводимых отелей по модульным технологиям, в ней регионы Дальнего Востока тоже активно участвуют. В прошлом году из 4 млрд, которые на всю страну, 700 млн это Дальний Восток", — рассказала Догузова.

Она добавила, что Владивосток также получит субсидию в размере 200 млн рублей на обновление исторического центра города.

"И новая мера поддержки, которая в этом году стартовала, это создание туристически привлекательного центра города. У нас заявка Владивостока победила на 200 млн рублей. И мы рассчитываем, что в следующем году Петропавловск-Камчатский тоже войдет в наш новый проект, который позволяет создать интересную комфортную среду в центре города, где активно начинает развиваться малый и средний бизнес, от ресторанов до гостиниц и частных музеев", — подытожила Догузова.