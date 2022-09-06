"Мы наблюдаем сейчас огромный неудовлетворенный спрос, который нужно немедленно удовлетворять, нам президент на это указывает и говорит, что нужно как можно скорее создавать инфраструктуру, поскольку туристическая деятельность создает огромный мультипликативный эффект. Могу сказать, что по тем проектам, которые мы сейчас наблюдаем у корпорации "Туризм.РФ", у нас мультипликатор на каждый вложенный рубль федеральных средств 10 рублей внебюджетных инвестиций", — заявил он на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022).

По словам Чернышенко, отдыхать в России в последние годы стало супермодно.

"Это уже не ренессанс, а Клондайк. Я предвижу огромную экономическую и финансовую эффективность от этого направления экономики, которое является компиляцией всех направлений экономики", — отметил вице-премьер.