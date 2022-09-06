"Одним из самых интересных для инвесторов является взаимодействие с корпорацией "Туризм.РФ" как с институтом развития, который в ближайшее время получит возможность совершать сделки с федеральной собственностью, земельными участками, как это делает "ДОМ.РФ". Такую инициативу поддержал президент", — сказал он на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022).

Как отметил Чернышенко, это позволит сократить время на подготовку инвестиционного лота, поскольку не будет тратиться время на подготовку аукционного лота, а это от 6 до 9 месяцев.

"Это позволит скорее начать строить, а современные технологии строительства позволяют очень быстро возводить инфраструктурные объекты, которые так нам нужны сейчас", — пояснил он.