"По поручению председателя правительства в приоритетном порядке прорабатывается федеральная туристическая межрегиональная схема территориально-пространственного планирования, которая называется "Дальний Восток", в которую входят территории Дальнего Востока — Камчатский край, Сахалинская область и Приморский край в первую очередь. По итогам этой работы уже в текущем году будут сформированы предложения по градостроительной документации, эту работу Ростуризм вместе с корпорацией ВЭБ.РФ заканчивают. И будут создаваться 12 курортов, их концепции развития, экономические модели, которые позволят очень быстро приоритизировать усилия по поддержке проектов и привлечь инвесторов. Мы уверены, что инвесторы придут, поскольку спрос очень большой", — заявил Чернышенко на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022).

Как сказано в презентации разрабатываемого туристического мастер-плана регионов Дальнего Востока, в 2021 году в ДФО совершено 3,46 млн поездок, средняя продолжительность составила 4-5 дней. К 2035 году по прогнозу турпоток на Камчатку увеличится на 126%, на Сахалин — на 103%, в Приморский край — на 88%.

Вице-премьер отметил, что субъекты ДФО активно используют существующий в настоящее время инструменты поддержки по развитию туристической отрасли.

"Также по поручению президента расширена программа возврата части стоимости путешествия именно в субъекты ДФО, в части увеличения возврата с 20 тыс. до 40 тыс. Пользуясь возможности форума, хотел сказать, что окно бронирования скоро будет закрываться — 10 числа", — сказал Чернышенко.

По его словам, "потенциал развития сферы туризма (в ДФО — ИФ) гигантский". "Поэтому слово Ренессанс предлагаю заменить на будущий Клондайк. И помогать инвесторам осуществлять свою деятельность, сделать прозрачным ведение проектов, быструю окупаемость, — это задача не федеральных органов исполнительной власти, а прежде всего субъектов на местах", — сказал Чернышенко.

Этим вопросам, уточнил он, было посвящено заседание рабочей группы Госсовета по туризму.

"И сегодня в рамках президиума президенту эти инициативы будут доложены, и будем надеяться, что поддержаны", — добавил он.