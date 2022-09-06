"Активно идет кешбэк по стране. Свежие цифры на сегодня –почти на 7 млрд рублей уже куплено туров, а сам кешбэк составил 1,5 млрд рублей", — сказала она, выступая на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов" в рамках ВЭФ.

По словам Догузовой, увеличенный кешбэк по Дальнему Востоку, который впервые применяется в этом году, составляет в общем объеме возвратов незначительный процент.

"Мы предварительно проанализировали и, при принятии решения, чтобы продолжать отдельную меру поддержки для Дальнего Востока в рамках кешбэка, нам нужно не до 40 тыс. рублей увеличить предельный кешбэк, а до 40%. Это позволит нам увеличить именно средний возврат, который, как мы сегодня видим, не вырос. То есть, надо настроить это под Дальний Восток, я думаю, многие коллеги меня сегодня в этом поддержат", — сказала она.

В рамках осеннего этапа программы туристического кешбэка россияне могут приобрести туры по России и размещение в отелях у участников программы с кешбэком до 20%, но не более 20 тыс. рублей. Оплату нужно произвести картой "Мир", зарегистрированной в программе лояльности. Впервые в этом году для регионов Дальнего Востока предельный кешбэк увеличен до 40 тыс. рублей, если туристы бронируют отдых напрямую в отелях и санаториях. Его доля при этом составляет также 20%.