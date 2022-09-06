"Со следующего года до 2030 года только прямых бюджетных инвестиций в отрасль туризма у нас запланировано на 462 млрд рублей", — заявил Чернышенко на сессии "Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2022).

Он отметил, что в настоящий момент наблюдается огромной неудовлетворенный спрос, который немедленно необходимо удовлетворить.

"Если в 2020 году у нас финансирование было 11 млрд, то в текущем году уже более 75 млрд и эти цифры будут только возрастать", — добавил вице-премьер.

В середине мая Чернышенко заявлял о дополнительной поддержке туризма в размере почти 23 млрд рублей на стабилизацию экономики туризма и ее развитие в условиях санкционного давления.