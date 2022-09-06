"Безусловно, будут сделаны выводы системного характера. Нам предстоит существенно усилить контроль со стороны парка "Вулканы Камчатки" для того, чтобы мы могли более ответственно подходить к людям, выходящим на такие опасные маршруты", — сказал Солодов "Интерфаксу" во вторник.

Глава региона уточнил, что нужно усиливать взаимодействие со спортивными ассоциациями, в первую очередь, с маршрутно-квалификационной комиссией которая проверяет соответствие квалификации гида и всех участников группы уровню маршрута, на который она выходит.

"При этом эта проверка не является обязательной, нет механизмов контроля сейчас. Есть лишь уведомительный порядок информирования МЧС о выходе на тот или иной маршрут", — сказал Солодов.

Губернатор также считает важным проводить сертификацию инспекторов, которые должны сопровождать туристические группы.

"В прошлом году были приняты поправки в закон о туризме, в которых целый ряд маршрутов предполагает обязательное сопровождение инструктором. Сейчас этот порядок только разработан, только начинаются работы по сертификации инструкторов. Считаю очень важным усилить внимание к этой теме и с учетом региональных особенностей проводить сертификацию инспекторов, которые в обязательном порядке должны сопровождать группы", — подчеркнул Владимир Солодов.

Трагедия на Ключевском вулкане произошла с группой из 12 человек, прибывших из нескольких регионов России — 10 туристов и двух гидов новосибирской туркомпании. 3 сентябре 9 из 12 человек начали восхождение с высоты 3300 м, а остальные остались в домике вулканологов на этой высоте. 3 сентября на высоте более 4000 м при падении с высоты пять человек погибли. К выжившим поднялся гид из группы, находившейся ниже по склону. В течение нескольких дней умерли еще трое человек из группы выше. В понедельник один из гидов спустился к туристам на высоту 3300 м. Наверху оставался второй гид — девятый человек из группы, совершавшей восхождение к вершине Ключевского. Но, по словам его спустившегося коллеги, когда он уходил, товарищ признаков жизни уже не подавал. До трех выживших спасатели добрались во вторник. У гида, который спустился с высоты 4158 м, обморожены ноги и руки, остальные скалолазы в порядке. Всех троих эвакуировали с вулкана вертолетом МЧС.

По данным прокуратуры региона, в составе тургруппы были жители Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей.

По факту трагедии следственный комитет расследует два уголовных дела по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более человек" и "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4800 метров. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом, со снегом. В любое время года подъем на Ключевской вулкан связан с риском для жизни.