"По данным региональных властей, спасатели эвакуировали с Ключевского вулкана на Камчатке троих человек – двоих туристов и гида. Они находились в домике вулканологов на высоте 3300 метров. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь", — написала она в телеграм-канале.

Как отметила Догузова, вертолетом МЧС люди доставлены в ближайший населенный пункт – поселок Ключи Усть-Камчатского района.

"Сейчас пострадавших эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск для оказания всей необходимой помощи", — добавила она.

Догузова добавила, что поисковые работы в районе вулкана продолжаются.

Как сообщает, в свою очередь, "Центр обеспечения действий по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае" (КГКУ "ЦОД"), спасатели, которые добрались до выживших на Ключевском вулкане на высоте 3 тыс. 300 метров скалолазов, осмотрели их и выяснили, что обморожения только у одного, остальные здоровы.

"По предварительной информации, у гида, который спустился с высоты 4 тыс. 158 м, обморожение ног и рук, остальные в порядке", — говорится в сообщении.

На месте остаются спасатели для принятия решения об эвакуации тел погибших туристов, находящихся на высоте 4 тыс. 158 метров.

30 августа группа из 10 туристов и двух гидов туркомпании "Экстрим Тайм", находящейся в Новосибирске, начала восхождение на Ключевской вулкан. 2 сентября девять человек начали подъем от промежуточной стоянки, домика на перевале вулканологов, еще трое оставались в домике. В тот же день на высоте более 4,1 тыс. м при падении пятеро туристов сорвались со склона и погибли. Затем в течение нескольких дней умерли еще четыре человека из этой группы, в том числе один гид.

Вертолет со спасателями, начиная с субботы, предпринял несколько безуспешных из-за непогоды попыток приземлиться на склоне вулкана, и только четвертая из них в понедельник оказалась успешной. Спасателям удалось высадиться на высоте 1663 м. Сейчас на помощь выжившим идут две группы спасателей, из-за непогоды на высоту 3300 м они рассчитывают добраться к полудню вторника. Затем спасательная группа продолжит путь до отметки 4158 м, где произошла трагедия.

Погибшие альпинисты прибыли из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь, Магнитогорск.

СКР возбудил уголовное дело в отношении руководителя и гида-инструктора турфирмы "Экстрим Тайм", организовавшей тур на Ключевской вулкан. Руководитель турфирмы задержан.