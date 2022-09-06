"Спасатели дошли до высоты три тысячи триста метров, и будут заниматься спасением оставшихся в живых и эвакуацией тел погибших туристов", — сказал глава региона.

С 30 августа группа из 12 человек, прибывших из нескольких регионов России в составе 10 туристов и двух гидов туркомпании, находящейся в Новосибирске, начала восхождение на Ключевской вулкан. В субботу 9 из 12 человек начали восхождение с высоты 3300 м, а остальные остались в домике вулканологов на этой высоте. 3 сентября на высоте более 4000 м при падении с высоты пять человек погибли. К выжившим поднялся гид из группы, находившейся ниже по склону. В течение нескольких дней умерли еще трое человек из группы выше. В понедельник один из гидов спустился к туристам на высоту 3300 м. Наверху оставался второй гид — девятый человек из группы, совершавшей восхождение к вершине Ключевского. Но, по данным СКР, умер и он.

По данным прокуратуры региона, в составе тургруппы были жители Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей.

В домике вулканологов помощи ждали три выживших скалолаза.

По факту трагедии следственный комитет расследует два уголовных дела по статьям "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более человек" и "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота — 4800 метров. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. В любое время года подъем на Ключевскую сопку связан с риском для жизни.