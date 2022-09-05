Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"В соответствии со статьей 37 федерального закона "О международных договорах РФ" прекратить действие Соглашения в форме обмена письмами между министром иностранных дел СССР и министром иностранных дел Японии о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 года и Соглашения между правительством РФ и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами бывшими жителями островов и членами их семей (в форме обмена нотами) от 2 сентября 1999 года", — говорится в документе, размещенном на портале правовой информации.

МИДу России поручено уведомить японскую сторону о принятом решении.

Распоряжение правительства РФ датировано 3 сентября 2022 года.

Соглашение об облегченном посещении Курильских островов для бывших японских жителей этих территорий было подписано в 1999 году.