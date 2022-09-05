"Карантин больше не обязателен для всех путешественников, приезжающих из-за рубежа, за исключением тех, у кого выявят коронавирус после приезда в Катар. Посетители должны иметь с собой справку о ПЦР-тесте на COVID-19 с негативным результатом, действительную 48 часов с момента вылета рейса, или о быстром антиген-тесте, действительную 24 часа. Результаты самотеста на антиген не годятся для поездок", — говорится в сообщении министерства.

Для въезда путешественникам по-прежнему необходимо загрузить приложение Ehteraz на мобильный телефон и активировать его на территории страны через СМС.

Кроме того, необходимо не менее чем за три дня до поездки зарегистрироваться на сайте ehteraz.gov.qa. Здесь же необходимо будет загрузить результаты тестов и при желании сертификат вакцинации или сертификат переболевшего.

Ранее туристам без сертификата вакцинации одобренными вакцинами нужно было проходить карантин. Российский "Спутник V" одобрен в Катаре.