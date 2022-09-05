"Несмотря на высокую стоимость путешествия со стыковками, по данным Управления по туризму Таиланда (ТАТ), летом королевство приняло 23,3 тыс. российских туристов, а за 8 месяцев его посетили 86,5 тыс. россиян. Эта статистика говорит о том, что в настоящее время отсутствие прямых рейсов в Таиланд для россиян уже не является резко негативным фактором, блокирующим их желание отдыхать в королевстве", — рассказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, многие из тех туристов, которые сейчас бронируют туры в Таиланд на осень и зиму, пока предпочитают покупать стыковочные перелеты, несмотря на то что с 31 октября заявлены прямые рейсы "Аэрофлота". В частности, повысился спрос на перелеты в Таиланд через Казахстан.

"Речь идет, конечно, прежде всего, о туристах из близлежащих к Казахстану российских регионов. Активно бронируются туры с вылетом в конце октября-ноябре", — сообщили в ассоциации.

Этой зимой туроператор FUN&SUN предложит туры во Вьетнам, Индонезию и Таиланд со стыковкой в Казахстане. Для путешествий в Таиланд туроператор взял блоки мест на рейсах казахстанской авиакомпании SCAT со стыковкой в Алма-Ате. Также у туркомпании в продаже будут турпакеты на тайский остров Пхукет на регулярных рейсах "Аэрофлота".

Туры в Таиланд на стыковочных рейсах в Казахстане будет предлагать и туроператор PEGAS Touristik. Как отмечают в АТОР, компания берет гарантированные блоки мест на рейсах Air Astana и Sunday Airlines ("дочка" SCAT). Полеты будут выполняться в Бангкок, Паттайю и на Пхукет с 30 октября.

В августе власти Таиланда заявили, что ожидают по итогам года миллион российских туристов благодаря запуску регулярных прямых рейсов "Аэрофлота". Тогда в АТОР предположили, что Таиланд по итогам года примет порядка 250 тыс. россиян при условии, что прямые рейсы будет выполнять лишь "Аэрофлот" с частотой один раз в день по маршруту Москва – Пхукет.

Как считают в ассоциации, если же на направление вернутся и другие российские и, возможно, таиландские авиакомпании, то количество россиян, которые посетят Таиланд в 2022 году, вероятно, может достигнуть значений в 400-450 тыс.