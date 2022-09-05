Так, с 17 сентября "Азимут" начнет дважды в неделю выполнять рейсы по маршруту Минеральные Воды — Самара. Полеты будут выполняться по средам и субботам.

С 24 сентября также авиакомпания начнет летать из Махачкалы в Пермь. Рейсы будут выполняться еженедельно по субботам.

Продажа билетов на рейсы по этим направлениям уже открыта.

Ранее сообщалось, что с 15 сентября "Азимут" планирует начать выполнять полеты из Минеральных Вод в Омск через Уфу, в Сургут с посадкой в Магнитогорске и в Тюмень через Махачкалу.

Сообщалось также, с 18 сентября "Азимут" начнет выполнять рейсы из Минеральных Вод в Сургут через Магнитогорск. Полеты будут осуществляться еженедельно по воскресеньям.