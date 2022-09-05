По предварительным данным, неизвестный пририсовал радужную оболочку на глаза мраморной скульптуры. Это обнаружил сотрудник службы безопасности Русского музея во время утреннего обхода сада.

Как сообщается в группе "Сады Русского музея" в соцсети, пострадала скульптура "Петрония Прима, жена императора Виттелия".

"Скульптуры в Летнем саду — это дорогостоящие копии подлинных скульптур, сохраняющие композицию Летнего сада. Очистка мрамора, даже искусственного — непростое дело", — отмечается в сообщении.

Оригинал изваяния (Корралини мастерская, Италия, 1717 год) находится в Михайловском замке Русского музея.