"Сейчас достаточно мало официальной информации по ЧП во время восхождения на вулкан на Камчатке, сложно делать какие-то выводы о трагедии. Но, наверное, уже можно сказать, что соотношение количества гидов и туристов не соответствовало категории восхождения, особенно после изменения состава группы, которое произошло на перевале Вулканологов", — рассказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

По словам Мамонтова, гидов-проводников должно быть больше. "Воздержусь от оценок, сколько именно, но то соотношение, с которым они двинулись после перевала Вулканологов, явно было недостаточно", — пояснил он.

Как пояснил эксперт, сложность маршрута, который проходили альпинисты во время подъема на Ключевскую сопку, соответствовала категории сложности 2а-3а. Согласно положению об инструкторах-проводниках по альпинизму и горному туризму, на отрезке 2а на одного инструктора-проводника в составе группы должно быть не более трех туристов. При этом на отрезке категории 3а (и 3б) на одного инструктора-проводника в составе группы должно быть не более одного альпиниста.

"Со слов команды альпинистов, когда они первый раз обратились в МЧС, то оперативно не удалось найти вертолет и пилота, которые могут подниматься на высоту более 3,3 тыс. метров. Пока стояла хорошая погода, было потеряно время, и не удалось забросить туда спасательную группу. Когда нашли борт и пилота, погода ухудшилась. Возможно, есть вопрос с обеспечением необходимым снаряжением и технической подготовкой персонала в органах спасения", — предположил эксперт.

Мамонтов также отметил, что уровень подготовки альпинистов мог не соответствовать сложности восхождения.

"На сегодняшний день нет механизма, который позволял бы квалифицировать туристов. И ни в одной из стран нет такой практики. В СССР это называлась альпкнижка: прежде чем отправиться на восхождение, нужно было соответствовать разряду. Сейчас нет инструмента, позволяющего понять уровень подготовки туриста", — сказал он.

По словам эксперта, впоследствии можно было бы наделить гидов-проводников правом отказывать туристам, если их уровень подготовки на этапе акклиматизационных выходов выявит неподготовленность туриста к сложному восхождению.

30 августа группа из 10 туристов и двух гидов туркомпании "Экстрим Тайм", находящейся в Новосибирске, начала восхождение на Ключевской вулкан. 2 сентября девять человек начали подъем от промежуточной стоянки, домика на перевале Вулканологов, еще трое оставались в домике. В тот же день на высоте более 4,1 тыс. м при падении пятеро туристов сорвались со склона и погибли. Затем в течение нескольких дней умерли еще четыре человека из этой группы, в том числе один гид.

Вертолет со спасателями начиная с субботы предпринял несколько безуспешных из-за непогоды попыток приземлиться на склоне вулкана, и только четвертая из них в понедельник оказалась успешной. Спасателям удалось высадиться на высоте 1663 метра. Сейчас на помощь выжившим идут две группы спасателей, из-за непогоды на высоту 3300 м они рассчитывают добраться к полудню вторника. Затем спасательная группа продолжит путь до отметки 4158 метров, где произошла трагедия.

Три человека, находящиеся в домике вулканологов, в понедельник выходили на связь, у них есть продовольствие и газ.

Как сообщает следственное управление СК России по Камчатскому краю, установлены полные анкетные данные туристов. Погибшие альпинисты прибыли из городов Москва, Новосибирск, Гусь-Хрустальный, Камень на Оби, Электросталь, Магнитогорск.

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении руководителя и гида-инструктора турфирмы "Экстрим Тайм", организовавшей тур на Ключевской вулкан. Руководитель турфирмы задержан.

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) – самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота 4,8 тыс. метров. Это один из самых коварных вулканов Камчатки. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. В любое время года подъем на Ключевскую сопку связан с риском для жизни.