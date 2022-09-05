"S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на рейсы из Москвы и Новосибирска в Анталью. Первый рейс по маршруту Москва — Анталья отправится 26 сентября, а полеты из Новосибирска начнутся 22 октября", — говорится в сообщении.

Полеты из Москвы в Анталью будут выполняться ежедневно.

Самолеты из Новосибирска будут летать в Анталью один раз в неделю по субботам с 22 октября и два раза в неделю, по вторникам и пятницам, с 1 ноября.

Рейсы в Турцию из обоих городов будут вылетать утром, а возвращаются в Москву и Новосибирск около 20:00 и 21:00 соответственно.