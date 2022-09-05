"За июнь-август текущего года в Волгоградской области отдохнуло 520 тыс. человек. В 2021 году регион в летние месяцы посетило 297 тыс. человек", — сказал сотрудник ведомства.

Он объяснил такие показатели наличием в регионе удобной и комфортной транспортной инфраструктуры, мест размещения и питания.

"На сегодняшний день в регион можно добраться всеми видами транспорта и это, безусловно, большой плюс при планировании путешествия в Волгоградскую область", — добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Волгоградская область к концу года планирует принять более 1,5 млн туристов, что на 50% выше чем в прошлом году.

По данным комитета, Волгоград уверенно укрепляет позиции туристического привлекательного города. В частности, в августе город-герой вошел в ТОП-10 самых популярных волжских городов для отдыха, а также в ТОП-10 городов, которые путешественники выбирают для отдыха в бархатный сезон.