"За три дня его посетили более 50 тысяч человек. Уже более 30 лет этот праздник — одно из самых значимых мероприятий. Посмотреть на уникальные события, которые разворачиваются на Бородинском поле, приезжают тысячи гостей", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Гости фестиваля могли посетить интерактивную площадку "Историческая улица 1812: в походе и в обиходе", экскурсию "Вам не видать таких сражений!..", услышать рассказ об особенностях оказания первой помощи на поле битвы.

Кульминацией фестиваля стала военно-историческая реконструкция эпизода Бородинского сражения с участием пехоты, кавалерии и артиллерии.

Организаторами мероприятия выступили Бородинский военно-исторический музей-заповедник, Международная военно-историческая ассоциация при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Российского военно-исторического общества.