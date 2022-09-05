"Этот грандиозный проект еще более повысит привлекательность столицы Аджарии для туристов из разных стран", — заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на церемонии начала строительства, сообщает пресс-служба правительства Грузии.

Проект объединит два искусственных полуострова и один искусственный остров, где будет созданы коммерческие, развлекательные, спортивные, образовательные, рекреационные, жилые и туристические объекты.

По словам Гарибашвили, этот уникальный проект предварительной стоимостью $100 млн отвечает всем международным стандартам, он позволит трудоустроить 2 тыс. человек.

Министр экономики Леван Давиташвили проинформировал, что до начала реализации проекта были проведены геологические исследования.

Искусственный архипелаг будет построен в форме пальмы. Общая площадь объектов достигает 90 гектаров.

На сайте компании "Амбассадори Батуми — Айленд" говорится, что это крупнейший инвестиционный проект региона, он предполагает строительство торговых центров, гостиниц и жилых домов, открытие общественных пляжей, зон отдыха, аквапарков, приморского бульвара яхт-клубов. Срок реализации проекта — 7 лет.