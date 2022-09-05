"Развитие внутреннего и въездного туризма сегодня одно из стратегических направлений государственной политики, требующее разработки стратегических документов, основанных на комплексном анализе. В ходе дискуссии вопросы капитализации туристического потенциала России, мастер-планирования территорий, отложенного спроса туристов из ближнего зарубежья будут обсуждаться на примере масштабного туристического макрорегиона – Дальнего Востока", — сообщают организаторы форума.



Модератором дискуссии выступит Александр Ткачев, бенефициар MANTERA GROUP, который владеет рядом развлекательных и туристических активов федерального значения.

"Дальний Восток должен стать ориентиром для развития внутреннего и въездного туризма на ближайшее десятилетие. Появление современной качественной туристической инфраструктуры – отелей различных категорий, точек притяжения, таких как масштабные парки развлечений, будет способствовать созданию диверсифицированного продукта для семейного отдыха", — считает Ткачев.

Он намерен поднять в ходе дискуссии вопрос о важности дополнительной государственной поддержки строительства масштабных проектов в области туризма.

"При строительстве пятизвездочного отеля Mantera в Имеретинской низменности льготный кредит дал нам экономию 4%. То есть эта мера поддержки системно не решила проблему, срок окупаемости все равно составляет 15-20 лет. Но если дополнительно предусмотреть 20-30% возмещения инвесторам понесенных затрат на строительство новых туристических объектов, то это позволит сократить окупаемость проекта до 10 лет. На строительство 100 таких отелей потребуется 200 млрд руб. средств господдержки", — считает Ткачев.

Кроме того, по словам инвестора, он намерен предложить рассмотреть строительство сервисных апартаментов для продажи при возведении отелей.

"Они не несут инфраструктурной нагрузки и по сути являются дополнительными местами в объектах размещения, которые предоставляют в аренду их владельцы. Таким образом бизнес мог бы компенсировать свои издержки на строительство за счет продажи апартов, заменив кредитные ресурсы, привлеченные на реализацию проекта, средствами инвесторов – покупателей апартаментов", — добавил он.

По словам Ткачева, сейчас в мире на каждый построенный апартамент приходится 7-8 отельных номеров, за последние 15 лет этот рынок вырос почти в 2,5 раза. При этом, например, в самом востребованном среди туристов регионе, Краснодарском крае, строительство сервисных апартаментов запрещено.

"Все эти системные меры окажут комплексное влияние на инвестиционные проекты как действующие, так и будущие, и обеспечит стремительное развитие туризма уже в ближайшей перспективе как на Дальнем Востоке, так и в рамках всей страны", — подчеркнул инвестор.