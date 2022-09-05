"Этот масштабный проект стал неотъемлемой частью культурного имиджа Иркутской области. Каждый год в нем участвуют непревзойденные мастера исполнительского искусства. Они приобщают зрителей к вечным ценностям и гениальной силе искусства", — приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Кобзева, принявшего участие в открытии фестиваля.

"Иркутяне имеют возможность услышать виртуозных музыкантов благодаря художественному руководителю фестиваля, народному артисту России Денису Мацуеву. А юные дарования нашего региона получают шанс реализовать свой потенциал в конкурсных отборах", — отметил глава региона.

Мероприятие продлится до 15 сентября. Его участниками станут около 400 музыкантов. В рамках фестиваля в Иркутском областном музыкальном театре им. Н.М. Загурского и в концертном зале Иркутской областной филармонии состоится 14 концертов.

В этом году в Иркутск приедут два симфонических оркестра — Государственный академический симфонический оркестр Татарстана под управлением Александра Сладковского и Российский национальный молодежный симфонический оркестр (РНМСО).

"Главным событием фестиваля станет исполнение в Иркутске духовной оратории Иоганна Баха "Страсти по Матфею". Это грандиозное по замыслу произведение, которое представят публике оркестр РНМСО под управлением Дмитрия Юровского, детский хор Новосибирского государственного академического театра оперы и балета и академический большой хор "Мастера хорового пения" радио "Орфей", — отмечается в сообщении.

Также выступят лауреаты и победители Первого международного музыкального конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени С.В. Рахманинова, который прошел этим летом в Москве.

Традиционно в рамках фестиваля состоится творческий отбор новых стипендиатов благотворительного фонда "Новые имена". Для них проведут мастер-классы приглашенные педагоги.

В программе фестиваля также гала-концерт артистов балета Большого театра и концерт в формате "И классика, и джаз".

Учредителями фестиваля являются правительство Иркутской области, министерство культуры и архивов региона и областной музыкальный театр им. Загурского.

Фестиваль создан по инициативе Мацуева, который родился и вырос в Иркутске. Первый фестиваль состоялся в 2004 году, затем он проводился раз в два года (2006, 2008 гг.), потом было решено сделать его ежегодным.