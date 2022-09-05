Динамика продаж по речным круизам в этом году по сравнению с сезонами 2020-2021 годов значительно выше, высокий спрос отмечался во всех регионах Поволжья, сообщил "Интерфаксу" заместитель гендиректора по развитию круизного оператора "Водоходъ" Илья Суховольский.

"С мая по август включительно в круизах компании побывало 79 тыс. 883 туристов, которые отправлялись, прибывали или посещали такие города Поволжья, как Пермь, Чебоксары, Уфа, Нижний Новгород, Саратов, Казань, Самара", — сказал собеседник агентства.

По его данным, больше всего судозаходов за данный период совершено в Нижний Новгород — 256. Вторым по популярности направлением стала Казань, куда с начала навигации совершено 104 судозахода. Столица Чувашии — Чебоксары — летом приняла теплоходы круизного оператора 59 раз, Самара — 56 раз, Саратов — 44, Пермь -14.

"В Уфу был всего один круиз на теплоходе "Александр Пушкин" в начале навигации. Единственный рейс за весь период навигации обусловлен крайне низким уровнем воды в реке Белая — пройти по ней до Уфы можно только во время весеннего паводка", — отметил собеседник "Интерфакса".

По словам представителя компании, популярными круизами в навигации стали, в частности, рейсы по реке Каме, а также маршруты из волжских городов в Москву.

Кроме того, в навигации 2022 года популярностью пользовались регулярные речные перевозки судами на подводных крыльях в Нижегородской области.

"Как правило, билеты выкупались на неделю вперед. Наиболее востребованными оказались проверенные экскурсионные маршруты до Городца и новое направление — экскурсионный рейс до поселка Юрино (республика Марий Эл), где находится замок Шереметева", — сообщили в министерстве транспорта региона.

По данным министерства, за четыре месяца (с мая по август — ИФ) навигации 2022 года выполнено 1706 рейсов, перевезено почти 60 тысяч человек. При этом в прошлом году было выполнено 1356 рейсов (меньше показателей 2022 года на 25% — ИФ), которые перевезли 42,5 тыс. человек.

По предварительным прогнозам, навигация продлится еще около двух месяцев.

В следующем году прорабатывается возможность открытия новых маршрутов, в частности, до Лыскова, отметили в министерстве.

В Чувашии также были востребованы речные прогулки и маршруты на судах на подводных крыльях "Валдай-45Р". По данным Минэкономразвития республики, в летнем сезоне Чебоксарский речной порт задействовал для перевозок пассажиров три таких судна, которые совершали ежедневные рейсы по маршрутам "Чебоксары-Казань", "Казань-Чебоксары". В отдельные дни "Валдаи" ходили до Свияжска (Татарстан) и Нижнего Новгорода. Загрузка этих судов составляет более 85-90%, уточнили в ведомстве.

Популярностью у горожан пользовались и прогулочные суда, которые перевозили пассажиров из Чебоксар в Сосновку и на левобережный пляж. Их загруженность, по данным ведомства, также составляла более 85%.

Популярность речных прогулок в этом сезоне отмечает и Ульяновский речной порт. Так, с начала лета компания увеличила частоту рейсов на теплоходе с музыкальным сопровождением и проводила их ежедневно в связи со спросом.

В начале августа в Казани также запустили прогулки на теплоходе — экскурсия по акватории реки Казанки занимает 40 минут. Во время прогулки можно узнать, какой была Казанка чуть более чем полвека назад, сколько мостов соединяют ее берега в черте города и какое благоустройство ждет реку в ближайшем будущем.

В Саратовской области также активно развивают круизный туризм, который является одним из наиболее комфортных и удобных способов путешествия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора. Ежегодно в течение навигационного периода в область заходят порядка 300 судов, это 60 тыс. круизных туристов. При этом 270-280 судов заходят в Саратов, отметили в пресс-службе.

Причалы на Волге уже есть в трех городах региона (Саратов, Балаково, Хвалынск), планируется построить еще один — у села Смеловка, рядом с местом приземления Юрия Гагарина. Для прохода туристических судов там нужно расчистить и углубить дно. Стоимость проекта оценивается 350 млн рублей. Причал позволит ежегодно принимать 300 туристических лайнеров у Парка покорителей космоса.