"Запускаем ежедневные утренние авиарейсы на Москву. Договорились об этом с компанией "Северсталь". С 31 октября улететь из столицы в Петрозаводск можно будет в 8.40, из Петрозаводска в Москву — в 11.00. Время полета займет полтора часа", — написал Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

В настоящее время полеты из Петрозаводска в Москву осуществляет авиакомпания "Победа".

Авиакомпания "Северсталь" базируется в аэропорту Череповца, выполняет регулярные и чартерные рейсы по России, странам СНГ. Согласно информации на сайте компании, ее флот состоит из четырех самолетов Bombardier CRJ-200 и такого же количества Superjet 100.