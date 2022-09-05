Ранее сообщалось о восьми погибших.

"Дело возбуждено по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более человек)", — говорится в сообщении.

ООО "Экстрим Тайм" находится в Новосибирске, но делом его сотрудников занимаются камчатские следователи. В туристическом агентстве прошел обыск, изъята документация.

После гибели девяти человек СК также расследует дело по ч.3 ст.238 УК РФ "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

С 30 августа группа из 12 человек, прибывших из нескольких регионов России в составе 10 туристов и двух гидов туркомпании, находящейся в Новосибирске, начала восхождение на Ключевской вулкан. В субботу 9 из 12 человек начали восхождение с высоты 3300 м, а остальные остались в домике вулканологов на этой высоте. 3 сентября на высоте более 4000 м при падении с высоты пять человек погибли. К выжившим поднялся гид из группы, находившейся ниже по склону. В течение нескольких дней умерли еще трое человек из группы выше. В понедельник один из гидов спустился к туристам на высоту 3300 м. Наверху оставался второй гид — девятый человек из группы, совершавшей восхождение к вершине Ключевского. Но, по данным СК, умер и он.

На помощь выжившим идут две группы спасателей, на высоту 3300 м они рассчитывают добраться к полудню вторника. Три человека, находящиеся в домике вулканологов в понедельник выходили на связь. В домике есть продовольствие, газ.

Поисково-спасательную операцию осложняют несколько факторов. На Ключевском вулкане — непогода: сила ветра на высотах достигает 15 м/с, идет снег. Кроме того, на склонах вулкана ветер поднимает пепловые облака, идут камнепады, а на пути спасателей — ледовые поля, передвигаться по которым возможно только в "кошках" и используя ледорубы.

Между тем, по прогнозу синоптиков, во вторник к берегам полуострова со стороны Охотского моря подойдет циклон, который испортит погоду в нескольких районах, в том числе и в Усть-Камчатском, где находится Ключевской вулкан. Синоптики прогнозируют дождь, на высотах — мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.

По данным прокуратуры региона, в составе тургруппы были жители Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей.

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4800 метров. Это один из самых коварных вулканов Камчатки. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом, со снегом. В любое время года подъем на Ключевскую сопку связан с риском для жизни.