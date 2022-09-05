"Директор задержан по поручению следственных органов Камчатского края, в производстве которых находится дело", — сказал собеседник агентства.

Он также не исключил, что задержанного могут увезти на Камчатку.

"Это зависит от решения следственного органа, проводящего расследование", — добавил он.

Агентство пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Ранее сообщалось о прокурорской проверке ООО "Экстрим тайм", которая с привлечением органов контроля проверит соблюдение сотрудниками указанной организации законодательства о туристической деятельности, в том числе в части требований к сопровождающим лицам (гидам).

С 30 августа группа из 12 человек, прибывших из нескольких регионов России, в составе 10 туристов и двух гидов туркомпании, находящейся в Новосибирске, начала восхождение на Ключевской вулкан. В субботу 9 из 12 человек начали восхождение с высоты 3 тыс. 300 м, а остальные остались в лагере на этой высоте. 3 сентября на высоте более 4 тыс. м при падении с высоты шесть человек погибли. На место трагедии поднялся гид, находившийся в лагере ниже по склону. В понедельник стало известно о гибели еще двух человек из группы, добравшейся выше. Сейчас гид с выжившим коллегой дожидаются помощи на высоте более 4 тыс. 100 м, а двое туристов — в домике вулканологов на высоте 3 тыс. 300 м.

По данным прокуратуры региона, в составе тургруппы были жители Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

В понедельник две группы спасателей начали восхождение на Ключевский вулкан, чтобы добраться до отметки 3 тыс. 300 метров к дому вулканологов.

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4,8 тыс. метров. Это один из самых коварных вулканов Камчатки. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом, со снегом. В любое время года подъем на Ключевскую сопку связан с риском для жизни.