Устройства размещены в рамках исполнения поручения губернатора Игоря Кобзева по контролю за ситуацией с туристическим трафиком на Ольхон, они расположены со стороны материка.

"Камеры видеонаблюдения работают онлайн, имеют публичный доступ для всех заинтересованных лиц. Одна из них направлена на паромную переправу, вторая — в обратную сторону. При помощи трансляции жители региона и его гости смогут оценить количество машин и принять решение о времени выезда", — говорится в сообщении.

По словам руководителя дирекции Юлии Гординой, это одно из нескольких мероприятий, запланированных к реализации для повышения информирования граждан, планирующих посетить остров.

Следующие проекты будут направлены на контроль подсчета очереди и определения временных затрат на пользование паромной переправой.

Ранее Кобзев поручил организовать электронную очередь на переправе, где в туристический сезон порой наблюдается скопление автомобилей.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина — 73,5 км, ширина — до 15 км. Административный центр — поселок Хужир. Ольхон соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Является самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. Входит в состав Прибайкальского национального парка.