"У подножия горы Змейка местные исследователи обнаружили курганы искусственного происхождения. Они уверены, что они могли быть построены одной из древнейших цивилизаций и по возрасту быть ровесниками египетских пирамид", — написал Сергиенко в своем телеграм-канале.

Специалисты предполагают, что данные пять холмов, считающихся пирамидами, имели культовое значение для древних людей, построивших их.

"Если эта теория найдет подтверждение при проведении будущих экспедиций, это даст повод создать на территории округа международный туристический маршрут, посвященный этой и другим археологическим находкам", — отметил Сергиенко.

Он добавил, что на Змейке ранее находили стоянку, принадлежащую аланской культуре, а на горе Кинжал — стоянку, возраст которой оценивается в 450 — 500 тысяч лет.