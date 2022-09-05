"Это очень просто сделать административно: попросим руководителя региона, он мне с вашей подачи записку напишет так, чтобы бумажка нигде не затерялась и вообще сама идея не пропала. Я ее распишу, как обычно принято у бюрократов, и посмотрим, как оно будет реализовываться. Это просто приобретет конкретные административные очертания. Подготовьте бумажку, а я прослежу", — сказал он на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" в Камчатском крае.

Советник губернатора Камчатки Екатерина Емец отметила, что в России стоит разработать стандарты создания экотроп, поскольку многие из существующих сейчас не соответствуют понятию "экотропа".

"Иногда очень качественные экотропы нормативно никак не закреплены, и вот этот вопрос в стране мы хотели бы поднять с вашей помощью", — сказала она.