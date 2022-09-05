"В результате взрыва у посольства России в Кабуле погибли 4 наших военнослужащих и двое сотрудников посольства России, несколько афганцев получили ранения. Террорист-смертник первым попал в поле зрения силовиков, из-за чего и произошел взрыв. Инцидент находится под наблюдением детективных и охранных агентств", — сообщил Задран в твиттер.

Ранее Задран сообщал о том, что в результате инцидента погиб один мирный житель, еще 10 получили ранения.

МИД РФ сообщил в понедельник, что 5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство, в результате погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие.

Отмечалось, что посольство находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование.

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, после усилена охрана посольства. По словам министра, "привлечены дополнительные силы талибских властей (движение "Талибан" запрещено в РФ — ИФ), задействованы возможности служб разведки и контрразведки Афганистана".

Ни одна из действующих в стране вооруженных групп на данный момент не взяла на себя ответственность за нападение.