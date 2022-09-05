"Туристический потенциал приграничного Советска в последние годы заметно вырос. Местные власти и бизнес постоянно ведут поиск новых точек привлечения гостей не только из других регионов России, но и удаленных районов области. На этот раз мы решили запустить в работу пограничную реку Неман, которая станет водным туристическим маршрутом между городами Неман, Советск и посёлком Большое село", — сказал Абарюс.

По его словам, в каждом из этих населённых пунктах есть интересные места с точки зрения туристических возможностей. Заинтересуют водных путешественников и природа на берегах реки.

Инициаторы проекта уже нашли подходящее небольшое судно. Власти муниципалитетов занимаются проблемой организации плавучих пристаней. Однако, главный вопрос для организаторов — согласования всех вопросов с пограничниками, отметил собеседник агентства.

"Есть уверенность, что серьезных препятствий в пограничном ведомстве мы не встретим. Река Неман и в советское время, и в последующие годы активно используется для судоходства Россией и Литвой. По иронии судьбы даже сегодня советское судно "Комета" катает туристов Литвы из Каунаса в Ниду. Ну и нам надо предоставить россиянам возможность совершить водную проулку по пограничной реке", — сказал Абарюс, добавив, что установочный рейс по новому водному маршруту планируется уже на этой неделе.