"В прошлом году наш регион посетили порядка 1 млн туристов, в это году уже почти такие же цифры, а еще четыре месяца впереди. По экспертным оценкам ожидаемый поток туристов будет свыше 1,5 млн человек за 2022 год, то есть можно говорить о восстановлении показателей отрасли после пандемии", — сказал сотрудник ведомства.

Он отметил, что максимальный наплыв туристов отмечался в мае. В целом за десять дней майских праздников Волгоградскую область посетили более 180 тыс. гостей. Загрузка отелей в этот период составила около 97%.

Из особенностей этого туристического сезона собеседник агентства назвал изменение длительности поездки туриста в регион. Так, еще несколько лет назад путешественники выбирали короткие туры сроком 2-3 дня, то сегодня приезжают на 4-5 дней.

Самые популярные маршруты в регионе: места, посвященные Сталинградской битве, историко-этнографический музей-заповедник "Старая Сарепта", планетарий, Собор Александра Невского, винодельни, природные парки. В летний период востребованы сплавы на байдарках, сапах, сапбордах.

Набирает популярность и событийный туризм. Тысячи зрителей приезжают на "Арбузный фестиваль", на гастрономический праздник "Дубовская лоза", ярмарку "Ахтубинский помидор", этнографический фестиваль "Усть-Медведицкая казачья ярмарка" и "Фестиваль лотов". Из нового — осенью впервые пройдет фестиваль "ТыкваФест".

Собеседник агентства отметил, что Волгоград уверенно укрепляет позиции туристического привлекательного города. В частности, в августе город-герой вошел в ТОП-10 самых популярных волжских городов для отдыха, а также в ТОП-10 городов, которые путешественники выбирают для отдыха в бархатный сезон.