"В других странах, в том числе соседних, работа по организации экотуризма поставлена на хороший уровень. И там средства получаются очень значительные, которые идут прежде всего на обеспечение охраны этих заповедников. Нам нужно уделить этому больше внимания. Сейчас соответствующие структуры правительства и регионов нацелены именно на такую работу", — сказал он, отвечая на вопросы участников Всероссийского молодежного экологического форума "Экосистема. Заповедный край" в Камчатском крае.

При этом Путин подчеркнул, что при развитии экотуризма важно не нанести вред природе.

"Важно, развивая экономическую сторону дела, экологический туризм, ни в коем случае не создавать условия, которые бы нанесли вред природе. Чтобы, как иногда бывает, что в погоне за получением финансовых выгод, ресурсов, они не были поставлены во главу угла. Чтобы во главе угла оставалось внимание к природе и возможности для наших людей познавать собственную страну", — подчеркнул Путин.

Он отметил, что в последнее время повышается уровень экологической культуры населения.

"Знаете, когда мне удается бывать на природе, я вижу и другие примеры. Когда консервные банки прибраны, консервные банки зарыты в землю. Примеры бережного отношения. Это говорит о повышении экологической культуры населения. Я это все чаще и чаще вижу и с благодарностью вспоминаю о тех людях, которые ведут себя подобным образом, хотя я не знаком с ними. Многие, кто делает и поступает именно так, меня услышат. Хочу их за это поблагодарить", — сказал президент.

Он также поддержал предложение одной из участниц форума о развитии движения общественных инспекторов для защиты природы на ООПТ.

"Конечно, нужно поддерживать это движение, и безусловно мы будем это делать. Более того, на законодательном уровне приняты соответствующие решения о расширении полномочий общественных организаций и общественных инспекторов в этой сфере. Важно, чтобы соответствующим образом сложилась так называемая правоприменительная практика. Всем хорошо известно, в советское время было широкое движение дружинников, которые поддерживали общественный порядок. А здесь узкое, но чрезвычайно важное направление деятельности для общества, для государства в целом. Поэтому, имея в виду, что есть браконьерство, загрязнение окружающей среды, широкое вовлечение граждан в защиту природы в высшей степени востребовано", — подчеркнул Путин.