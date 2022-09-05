"За прошедших три летних месяца через воздушный пункт пропуска "Пулково" проследовали 563 877 пассажиров международных рейсов (суммарно в обе стороны — ИФ). Самым "горячим" стал август — 205 638 пассажиров", — говорится в сообщении.

По данным таможни, этим летом на международных направлениях было почти в пять раз меньше пассажиров, чем за лето 2019 года (свыше 2,7 млн человек), но больше, чем за аналогичный период в год пандемии и после нее (около 103,5 тыс. человек).

Из Петербурга этим летом можно было улететь в Турцию, Египет, Сербию, Китай, Тунис, а также республики ближнего зарубежья (Таджикистан, Узбекистан, Беларусь, Армения).