Фестиваль пройдет с 23 по 25 сентября на Дворцовой площади.

"Особое представление, которого еще не было в России, состоится в субботу, 24 сентября — вечернее светомузыкальное шоу у Дворцового моста в сопровождении парада исторических судов", — говорится в сообщении.

Согласно данным на портале госзакупок, шоу должно будет включать в себя 3D-графику, тени, 3D-слои и анимацию, водное шоу с управляемыми фонтанами, шоу квадрокоптеров, которые должны собрать в воздухе не менее четырех фигур.

В течение трех дней на Дворцовой площади будут работать павильоны с тематическими мультимедийными инсталляциями, посвященные дизайну, архитектуре, спорту и водному туризму, уточняют в Смольном.

Стену одного из павильонов заменит угловой экран, на котором динамическая инфографика покажет развитие туризма в Петербурге в цифрах и фактах. Для детей будет работать отдельная зона с волшебной цветочной горкой и световыми инсталляциями.

Благодаря технологии 3D-mapping посетители фестиваля в режиме реального времени смогут попробовать себя в искусстве дизайна или поучаствовать в виртуальном SUP-карнавале.

Кроме того, согласно документам на портале госзакупок, на Дворцовой площади также появится мультимедийный макет двора-колодца с интерактивным домофоном: нажав кнопку, гость должен увидеть спроецированный анимационный ролик, рассказывающий историю из жизни квартиры.

Ко Всемирному дню туризма также будет приурочен и мотопробег, который стартует 24 сентября с Дворцовой площади.

Вход на все площадки фестиваля свободный. Организаторами выступили комитет по развитию туризма Петербурга при поддержке Ростуризма.