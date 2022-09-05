Заработавший в 2017 году грант — единовременная выплата при утилизации старого флота и заказе нового судна. В 2020 году правительство внесло изменения в правила предоставления гранта, согласно которым при строительстве пассажирских судов возмещается 15% стоимости нового судна, остальных — 10%. В прошлом году правительство увеличило размер утилизационного гранта для Крайнего Севера — до 15% стоимости новых судов.

"Необходимо предусмотреть увеличение размера утилизационного гранта при строительстве пассажирских судов, включая круизные разного класса, до 50%, при строительстве нового судна предусмотреть грантовую поддержку до 40%", — сказал Дрозденко.

По его словам, также необходимо выделить дополнительное финансирование из федерального бюджета на реализацию лизинговых программ по производству круизных пассажирских судов, увеличить срок действия по договорам льготной ставки 2,5% при строительстве новых круизных судов до 25 лет.

"В Ленинградской области готовы делать хорошие круизные суда. Но когда судно стоит 500 млн (рублей), это не окупаемое судно... Если мы хотим, чтобы круизы развивались, нужно об этом серьезно задумываться", — отметил губернатор.

Совещание проходит в преддверии заседания президиума Госсовета по туризму, которое состоится 6 сентября в рамках ВЭФ с участием президента России.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, его главная тема — "На пути к многополярному миру".