"Предлагается внести в законодательство Российской Федерации термин "туристический автобус" и соответствующий дорожный знак с целью выделения специальных парковочных мест. При этом внести изменения в правила дорожного движения для регулирования передвижений, перевозок туристическими автобусами", — сказал Бабушкин по итогам первого дня семинара-совещания, проходящего в преддверии заседания президиума Госсовета по туризму, которое состоится 6 сентября в рамках ВЭФ с участием президента РФ.

Он отметил, что сейчас туристические автобусы никак не отмечены и не оборудованы места для их парковки.

Глава региона также предложил упростить процедуры, связанные с прокладкой путей и новых маршрутов.

"Это позволит обеспечить подъезд к объектам, находящимся далеко от дорог. Организация новых дорог требует значительных усилий и оформления документации, прежде чем эту дорогу проложить", — добавил Бабушкин.