"Это позволит более плотно работать "отраслевикам" с этим учебным заведением и создать базу по подготовке методологии и решений типовых задач в этой сфере", — сказал Томенко по итогам первого дня семинара-совещания, проходящего в преддверии заседания президиума Госсовета по туризму, которое состоится 6 сентября в рамках ВЭФ с участием президента РФ.

Он отметил, что в настоящее время географическое распределение подготовки кадров не всегда в полной мере соответствует потребностям индустрии в конкретных туристских дестинациях.

Томенко уточнил, что учиться на туристических специальностях "остается непрестижным" и многие выпускники после завершения обучения так и не попадают на работу в отрасль.

В числе других проблем подготовки кадров алтайский губернатор назвал дефицит преподавателей с опытом работы в отрасли.

"Необходимо также разработать и реализовать образовательные программы нового типа для того, чтобы снять проблемы с дефицитом линейных специалистов в сфере гостеприимства и туризма. Необходимо программы привязать к базе существующих гостиниц, обеспечить выделение отелям субсидий, чтобы они центры компетенций специалистов на своей базе создавали", — подчеркнул Томенко.