"Следующее предложение — ввести классификатор видов разрешенного использования земельных участков, позволяющих размещение объектов сельского туризма на землях сельскохозяйственного назначения", — сказал он по итогам обсуждения первого дня семинара-совещания по подготовке Госсовета по туризму "О развитии туризма в Российской Федерации", который проходит в понедельник в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Дрозденко уточнил, что необходимо предусмотреть такие виды разрешенного использования земель, как туризм и рекреация. Право принимать решение необходимо оставить у субъектов РФ.

"Есть примеры, когда стоит сельская усадьба, туда фермер пускает экскурсии, (туристы) смотрят, как корова дает молоко, как курица несет яйцо. Но творог из молока поесть нельзя, яичко пожарить туристу нельзя, потому что это уже иная деятельность. Тема очень важная", — добавил он.

Семинар-совещание проходит в преддверии заседания президиума Госсовета по туризму, которое состоится 6 сентября в рамках ВЭФ с участием президента РФ.

Семинар по подготовке к заседанию пройдет в четырех группах: "Инвестиционная привлекательность туристической отрасли", "Транспортный туристический каркас", "Кадровое обеспечение туристической отрасли" и "Мастер-планирование туристических территорий и развитие обеспечивающей инфраструктуры".