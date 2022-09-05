Уточняется, что к двоим находившимся на этой отметке альпинистам присоединился третий, спустившийся с высоты 4158 м.

"Все трое ожидают спасателей в домике вулканологов, где имеется в наличии как продовольствие, так и газ", — говорится в сообщении.

До этого связи у людей в домике не было. По спутниковому телефону с Ключевского звонил только гид, спустившийся в понедельник.

На высоте 4158 м остается еще один человек, о его судьбе, по данным ведомства, пока ничего неизвестно.

"К настоящему моменту имеется информация о восьмерых погибших", — сказано в сообщении.

В настоящее время на помощь альпинистам по склону Ключевского поднимаются две группы спасателей, их цель — добраться до отметки 3300 м к домику вулканологов. Первая группа в составе восьми человек, которую в понедельник доставила на вулкан авиация, планирует добраться до цели к полуночи по камчатскому времени. Второй, наземной группе, в составе которой девять спасателей, на это потребуется не менее двух суток, так как они стартовали от подножия вулкана.

Поисково-спасательную операцию осложняют несколько факторов. На Ключевском вулкане — непогода: сила ветра на высотах достигает 15 м/с, идет снег. Кроме того, на склонах вулкана ветер поднимает пепловые облака, идут камнепады, а на пути спасателей — ледовые поля, передвигаться по которым возможно только в "кошках" и используя ледорубы.

Между тем, по прогнозу синоптиков, во вторник к берегам полуострова со стороны Охотского моря подойдет циклон, который испортит погоду в нескольких районах, в том числе и в Усть-Камчатском, где находится Ключевской вулкан. Синоптики прогнозируют дождь, на высотах — мокрый снег. Порывы ветра будут достигать 20 м/с.

С 30 августа группа из 12 человек, прибывших из нескольких регионов России в составе 10 туристов и двух гидов туркомпании, находящейся в Новосибирске, начала восхождение на Ключевской вулкан. В субботу 9 из 12 человек начали восхождение с высоты 3300 м, а остальные остались в лагере на этой высоте. 3 сентября на высоте более 4000 м при падении с высоты шесть человек погибли. На место трагедии поднялся его коллега, находившийся в лагере ниже по склону. В понедельник стало известно о гибели еще двух человек из группы, добравшейся выше.

По данным прокуратуры региона, в составе тургруппы были жители Алтайского, Приморского и Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Ключевская сопка (Ключевской вулкан) — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4800 метров. Это один из самых коварных вулканов Камчатки. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом, со снегом. В любое время года подъем на Ключевскую сопку связан с риском для жизни.