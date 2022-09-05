"У нас есть программы комплексного развития жилья, комплексного развития сельских территорий, есть дорожная программа. Если заниматься тем, что пытаться Минтрансу поручить заниматься дорогами для туристической отрасли, то ничего не получится. Никогда мы в проект "Безопасные качественные дороги" не войдем с этими дорогами для туристических целей, поэтому это отдельное направление, чтобы Ростуризм определял приоритет, здесь должны быть специальные деньги", — сказал Текслер на семинаре-совещании по подготовке Госсовета по туризму "О развитии туризма в Российской федерации", которое проходит в рамках Восточного экономического форума.

Во вторник президент РФ Владимир Путин проведет на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.