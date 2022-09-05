"В этом году на фестивальных площадках побывали более 600 тыс. человек. При этом, судя по счётчикам, установленным на входах на Соборную площадь, представления всемирно известного театра "Геликон-опера" 2 и 3 сентября посетили около 15 тыс. человек", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, телевизионные трансляции гастролей "Геликон-оперы" в Белгороде тоже стали рекордными по количеству просмотров.

"Благодаря поддержке информационных партнёров фестиваля в сообществах портала "Культурный регион" в социальных сетях VK и "Одноклассники" трансляция спектакля "Евгений Онегин" на данный момент набрала уже 590 тыс. просмотров, а трансляция Оперного бала — более 703 тыс. просмотров на площадках разных социальных сетей", — отмечается в пресс-релизе.

Фестиваль цветов и садов "Белгород в цвету" проходил по инициативе губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова со 2 по 4 сентября.

В программе фестиваля: конкурс ландшафтного дизайна, шоу ночных садов, фестиваль исторической реконструкции, концерты, фольклорные и музыкальные вечера, интерактивные конкурсы. Участниками праздника стали более 200 творческих коллективов со всей России.

Музыкальный театр "Геликон-опера" впервые выступил в формате open-air на Соборной площади Белгорода.

На фестиваль в Белгород привезли более 70 тыс. цветов. Их выращивали в питомниках Белгородской области, а также в Подмосковье, Воронежской области и Краснодарском крае.