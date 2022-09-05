Программа "Рубль за метр" разработана с целью спасения гибнущих объектов культурного наследия. Она предусматривает проведение арендатором ремонтно-реставрационных работ на основании согласованной проектной документации и разрешения городского комитета по государственному контролю, использованию и охраны памятников истории и культуры в течение семи лет.

"Многие из нас применяют механизм передачи усадьбы или просто объекта за рубль. Но понятно, что построить отель или любой туристически привлекательный объект в историческом здании гораздо дороже по стоимости квадратного метра, чем построить с нуля. Поэтому первое — нужен капитальный грант от федерального бюджета: восстановил усадьбу, получи компенсацию на восстановление усадьбы. Тогда это заработает", — сказал он.

По его словам, необходимо также дать возможность строить на территории усадеб другие туристически привлекательные объекты. "В усадьбе можно разместить 20 номеров, но они не будут окупаться с точки зрения бизнеса. А усадьба [занимает] площадь 30 га. Почему не построить такие же аутентичные постройки, которые дадут в совокупности 120-150 номеров?", — добавил он.

Семинар-совещание проходит в преддверии заседания президиума Госсовета по туризму, которое состоится 6 сентября в рамках ВЭФ с участием президента РФ. Семинар по подготовке к заседанию пройдет в четырех группах: "Инвестиционная привлекательность туристической отрасли", "Транспортный туристический каркас", "Кадровое обеспечение туристической отрасли" и "Мастер-планирование туристических территорий и развитие обеспечивающей инфраструктуры".